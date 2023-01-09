Михалкова раздвинула ноги в зазывной позе, уставившись на собственный передок: чаровница в деле

39-летняя актриса Юлия Михалкова уехала отдыхать за город. Звезда поселилась в отеле с домиками в экостиле из бревен в окружении леса.

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В личном блоге «пельмешка» поделилась кадрами со своей зимней прогулки. Михалкова подразнила фолловеров зазывной позой, широко расставив ноги, при этом взор артистка устремила в лобковую зону.

Звезда оказалась даже в обычном спортивном виде необычайно привлекательной и стройной. Трикотажные брюки не смогли скрыть ее стройности.