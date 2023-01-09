Феминистка из Казахстана подает в суд на Павла Волю после издевательств в Comedy Club

25-летняя феминистка из Казахстана Балауса Толеген готовит иск в суд против известного шоумена Павла Воли за использование фото и оскорбление в ее адрес, прозвучавшее в эфире Comedy Club.

Причем изначально Балауса не планировала обращаться в суд, сделала она это только после консультаций с юристами.