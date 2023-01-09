Феминистка из Казахстана подает в суд на Павла Волю после издевательств в Comedy Club

25-летняя феминистка из Казахстана Балауса Толеген готовит иск в суд против известного шоумена Павла Воли за использование фото и оскорбление в ее адрес, прозвучавшее в эфире Comedy Club.
Причем изначально Балауса не планировала обращаться в суд, сделала она это только после консультаций с юристами.
«Было очень много вопросов по поводу того, действительно ли нарушены мои права: все-таки фотография находится в открытом доступе. В итоге оказалось, что подать в суд можно. С юристом я уже созвонилась и встретилась. Пока не могу об этом много распространяться, но в целом, да, процесс запущен», — поделилась Балауса Толеген с журналистами.
Балауса Толеген. Фото: соцсети
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Напомним, Павел Воля демонстрировал снимки Балаусы Толеген в эфире Comedy Club и назвал ее «долбанько».
«Что я конкретно хочу? Во-первых, элементарно извинений. А дальше пока не знаю. Будем разговаривать. Возможно, и моральную компенсацию», — озвучила свои цели Балауса Толеген.
По материалам «СтарХита».