Обычная 43-летняя женщина с морщинами: Боня показала истинное лицо без фильтров

Виктория Боня отправилась в очередное путешествие, выбрав на сей раз штурм вулкана Охос-дель-Саладо. А он, к слову, является высочайшим на Земле и вторым по высоте среди вершин Южной Америки.

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По дороге звезда почувствовала себя неважно и решила привести свое здоровье в норму в клинике. Отсюда Виктория Боня выставила в Сеть свою фотографию без прикрас, поразив публику своим видом.

Подписчики увидели на лице Виктории Бони мимические морщины возле глаз, «кольца Венеры» на шее, пигментные пятна лбу и носогубные складки в нижней части лица. В общем, обычная 43-летняя женщина, которая совсем не внушает комплекса неполноценности среднестатистическим россиянкам.