Мексиканская красотка: Анфиса Чехова поманила контрастной фигурой с пышностями в бикини с бахромой – какая талия, а грудь

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова эту зиму проводит в жарких краях. В конце декабря Анфиса Чехова прилетела на Багамы, где отметила свой 45-й день рождения, а затем переместилась в Мексику.
И Бакамы, и Канкун - идеальные места для того, чтобы Анфиса Чехова смогла продемонстрировать свою идеальную фигуру «песочные часы».
В микроблоге Анфиса Чехова поделилась снимком, на котором предстала в бикини на берегу океана. Нарядом Анфиса Чехова подчеркнула контрастное телосложение - тонкую талию и пышные грудь и бедра.
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Анфиса Чехова. Фото: соцсети
«Ждали? Не могу обмануть ваши ожидания. Кроме фото в купальниках ничего не снимала. Зачем тратить время на скучные снимки, в которых даже обсудить нечего», - подписала горячий мексиканский снимок Анфиса Чехова.