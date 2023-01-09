Показала живот: Лобода предъявила доказательство третьей беременности (фото в стиле Рианны)

Светлана Лобода шокировала публику, выставив в Сеть фотографию в красном платье с открытым животом.
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Часть публики прошлась по фасону наряда, который, безусловно, вызывал массу вопросов. Однако другие поклонники обратили свое внимание совсем на другое — на якобы беременный живот певицы.
Похоже, что Лобода решила показать публике, в каком положении она пребывает в духе певицы Рианны, которая всю свою беременность активно демонстрировала выдающиеся формы.
Одни фолловеры порадовались за Светлану, а другие напомнили пользователям Сети, что это будет уже третий ребенок (если беременность подтвердится) без законного отца.
Лобода предъявила доказательство третьей беременности. Фото: соцсети
Поклонники обсудили Лободу. Скриншот: соцсети Светланы Лободы