Показала живот: Лобода предъявила доказательство третьей беременности (фото в стиле Рианны)

Часть публики прошлась по фасону наряда, который, безусловно, вызывал массу вопросов. Однако другие поклонники обратили свое внимание совсем на другое — на якобы беременный живот певицы.

Похоже, что Лобода решила показать публике, в каком положении она пребывает в духе певицы Рианны, которая всю свою беременность активно демонстрировала выдающиеся формы.

Одни фолловеры порадовались за Светлану, а другие напомнили пользователям Сети, что это будет уже третий ребенок (если беременность подтвердится) без законного отца.