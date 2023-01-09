Выглядит взросло и мужественно: Ирина Дубцова поделилась редким фото с единственным сыном — каким он стал

Известная певица и автор песен Ирина Дубцова зимние каникулы, по обыкновению, проводит на Мальдивах в компании самых близких людей — мамы и сына Темы, которого родила в браке с Романом Черницыным.

Судя по всему, повзрослевший наследник Ирины Дубцовой не очень любит, чтобы его фото появлялись в Сети. Так что в последнее время совместные кадры певицы и ее сына стали редкостью.

Но на отдыхе люди всегда позволяют себе и близким больше, чем в обычной жизни. И Ирина Дубцова смогла показать, как сейчас выглядит повзрослевший Тема, которого все ее поклонники помнят маленьким мальчиком.

В микроблоге Ирина Дубцова поделилась совместным кадром с сыном.

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