Прыщи, кровяные ямы, пигментация: Саша Черно ужаснула публику, показав, как выглядит ее лицо без косметики и фильтров

Участница проекта «Дом-2» Саша Черно всегда демонстрировала склонность к эпатажу. Причем, эпатировать публику Саша Черно любит, показывая собственные недостатки.

Будучи фактурной дамой, она обожает засвечивать пикантные детали своей фигуры. Но на этот раз Саша Черно превзошла, кажется, саму себя, впервые решившись на такое откровение.

В микроблоге Саша Черно продемонстрировала свое истинное лицо. Саша Черно сделала крупный снимок и не стала пользоваться фильтрами, косметикой и прочими хитростями, на которые идут дамы, чтобы приукрасить действительность.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».