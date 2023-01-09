Прыщи, кровяные ямы, пигментация: Саша Черно ужаснула публику, показав, как выглядит ее лицо без косметики и фильтров

Участница проекта «Дом-2» Саша Черно всегда демонстрировала склонность к эпатажу. Причем, эпатировать публику Саша Черно любит, показывая собственные недостатки.
Будучи фактурной дамой, она обожает засвечивать пикантные детали своей фигуры. Но на этот раз Саша Черно превзошла, кажется, саму себя, впервые решившись на такое откровение.
В микроблоге Саша Черно продемонстрировала свое истинное лицо. Саша Черно сделала крупный снимок и не стала пользоваться фильтрами, косметикой и прочими хитростями, на которые идут дамы, чтобы приукрасить действительность.
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Как выяснилось, на лице Саши Черно жуткая пигментация, полно прыщей, от которых остались следы в виде кровяных ям. В Сети признались, что испытали шок, увидев, как выглядит Саша Черно.
Лицо Саши Черно без фильтров и косметики. Фото: соцсети
«Мать моя женщина, за что мне это сейчас вылезло в новостях. Жесть, конечно», «Говорится, зачем она ходит в салоны красоты и к косметологам. Лучше б к врачу сходила», «Как мужик запойный», «Ну, так столько штукатурки наносить на лицо и жрать столько вредного, конечно, такой результат», «Это что за ужас на лице. Кровяные ямы», - высказались в Сети.