«Проклят будет своей страной»: известная актриса «раскатала» Артура Смольянинова после скандального заявления

В прошлом известная актриса, а ныне депутат Госдумы и заместитель председателя думского Комитета по культуре Елена Драпеко эмоционально отреагировала на слова Артура Смольянинова о текущей ситуации.

Она высказала уверенность в том, что поступок Артура Смольянинова будет по-особенному оценен современниками и потомками.