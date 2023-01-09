«Проклят будет своей страной»: известная актриса «раскатала» Артура Смольянинова после скандального заявления

В прошлом известная актриса, а ныне депутат Госдумы и заместитель председателя думского Комитета по культуре Елена Драпеко эмоционально отреагировала на слова Артура Смольянинова о текущей ситуации.
Она высказала уверенность в том, что поступок Артура Смольянинова будет по-особенному оценен современниками и потомками.
«Ну, сукин сын, что я могу сказать. Я думаю, что проклят будет своей страной, своими зрителям и, наверное, историей. Похоже, что человек выбрал какой-то свой путь. Туда ему и дорога», — прокомментировала Елена Драпеко.
Елена Драпеко. Фото: Global Look Press
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Напомним, покинувший Россию Артур Смольянинов на днях в одном из интервью довольно жестко высказался о текущей ситуации и стране, в которой жил и работал много лет.
По материалам ren.tv.