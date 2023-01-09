Расстегнула шортики, натянула маечку: Илана из «Уральских пельменей» блеснула тайским загаром на пляже

Участница шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева проводит свои каникулы в Таиланде. Актриса с дочкой и мужем улетела на остров еще в прошлом году, отпраздновала наступление 2023-го и теперь продолжает отдыхать уже на другом курорте.

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За это время Илана заметно загорела. Она старается бывать на солнце не много времени, но этого оказалось достаточно для обретения шоколадного оттенка на коже. Тайским загаром красотка блеснула на белоснежном пляже, щегольнув точеной фигуркой в расстегнутых шортиках и белой маечке в облипку.