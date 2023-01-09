Вес, щеки, взгляд — все другое: Самбурская показала, как выглядела в 2007 году — сравните тогда и сейчас!

Актриса показала, какой была в 2007 году. Совершенно другой взгляд, пухлые щеки на широком лице, намечающийся второй подбородок — звезда затруднилась назвать свой тогдашний вес.

«Слава богу, у меня не было тогда весов», — призналась Самбурская.

С того времени изменилось многое — Настасья стала актрисой, регулярно занимается в спортзале, избирательно питается. На примере девушки подписчики увидели, как можно себя преобразить, если сильно захотеть и идти к своему идеалу. Особую актуальность эта тема обретает как раз после новогодних праздников.

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