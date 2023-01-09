Вес, щеки, взгляд — все другое: Самбурская показала, как выглядела в 2007 году — сравните тогда и сейчас!

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская сегодня претендует на звание эталона женственности и красоты. Девушка обладает модельной фигурой, яркой внешностью и сводит с ума миллионы поклонников. Этого она добилась за последние 15 лет. Потому что в 2007 году выглядела совершенно по-другому, и в ее внешности не были ни намека на ту диву, которой она является сейчас.
Настасья Самбурская до преображения. Фото: соцсети
Актриса показала, какой была в 2007 году. Совершенно другой взгляд, пухлые щеки на широком лице, намечающийся второй подбородок — звезда затруднилась назвать свой тогдашний вес.
«Слава богу, у меня не было тогда весов», — призналась Самбурская.
С того времени изменилось многое — Настасья стала актрисой, регулярно занимается в спортзале, избирательно питается. На примере девушки подписчики увидели, как можно себя преобразить, если сильно захотеть и идти к своему идеалу. Особую актуальность эта тема обретает как раз после новогодних праздников.
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Настасья Самбурская сегодня. Фото: соцсети