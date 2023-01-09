Каков конфуз! Волочкова задрала платье в прыжке так, что все увидели ее «холмик Венеры»

Балерина Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах и не беспокоится о том, что пишут ей хейтеры. Она утерла недоброжелателям нос, озвучив цену своего пребывания на райском острове, и люди просто опешили, посчитав, что артистка уже спустила целое состояние.

Но Волочкова деньги не считает. Ей куда дороже эмоции от любимого курорта. Даже не беспокоится звезда и о конфузах, в которые один за другим попадает, фотографируясь то в бикини на шпагате, то в кустиках топлес.

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А на сей раз звезда в платье подпрыгнула так высоко, что платье задралось и все увидели ее «холмик Венеры» в блестящих трусиках.

«Прыгать от счастья», — написала Анастасия.

В ответ ей прилетела критика от фолловеров, что так бесстыдно светить прелестями нельзя.