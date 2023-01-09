Пропавшая Татьяна Кравченко объявилась в Калуге: там с ней случился еще один скандал

Кравченко не просто не приехала, она не вышла на связь, не объяснилась. Вскоре Садальский, который активно держал публику в курсе событий, открыто обвинил Татьяну Эдуардовну в пьянстве. Мол, это она после возлияний не смогла добраться до работы.

А Кравченко тем временем обнаружилась в Калуге. И в ответ обвинила Садальского в срыве спектакля. Зеркальная ситуация: 7 января калужане купили билеты на «Гвоздь сезона», но в итоге им показали «Женихов», пишет сайт mkkaluga.

На подмогу пришел актер Александр Панкратов-Черный. Но недовольные калужане считают случившуюся замену мошенничеством: предупреждений нигде не было. Разгорелся большой скандал.

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