Пропавшая Татьяна Кравченко объявилась в Калуге: там с ней случился еще один скандал

Начало года обернулось скандалом вокруг Татьяны Кравченко — звезды сериала «Сваты» и актрисы «Ленкома». Она не приехала на свою антрепризу «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы», с которым труппа отправилась в Петербург. Пьеса оказалась под угрозой срыва, но выручила актриса Зоя Буряк. Это рассказал исполнитель главной роли Стас Садальский.
Кравченко не просто не приехала, она не вышла на связь, не объяснилась. Вскоре Садальский, который активно держал публику в курсе событий, открыто обвинил Татьяну Эдуардовну в пьянстве. Мол, это она после возлияний не смогла добраться до работы.
А Кравченко тем временем обнаружилась в Калуге. И в ответ обвинила Садальского в срыве спектакля. Зеркальная ситуация: 7 января калужане купили билеты на «Гвоздь сезона», но в итоге им показали «Женихов», пишет сайт mkkaluga.
На подмогу пришел актер Александр Панкратов-Черный. Но недовольные калужане считают случившуюся замену мошенничеством: предупреждений нигде не было. Разгорелся большой скандал.
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