Новости шоу-бизнеса: жена Стаса Михайлова сообщила о беременности, Прусикин покатался на кресте, Нетребко попала в опалу на Украине

Прусикин покатался на кресте

Илья Прусикин эмигрировал в США в 2022 году. Но спокойно заняться новой жизнью не захотел, а цепляется за старое и старается побольнее «ударить» родину и соотечественников. Он в Рождество, 7 января, спровоцировал подписчиков, опубликовав видео, как катается на скейте в форме креста. Люди в ярости желают наказать осквернителя.

Лолита объявила о своем иностранном гражданстве

Певица Лолита после попадания в санкционный список Украины объявила, что имеет два гражданства — российское и израильское. Подданной Святой земли она стала после того, как уехала туда с отцом из Незалежной в 70-е годы. А вот паспорта Украины у нее никогда не было.