Новости шоу-бизнеса: жена Стаса Михайлова сообщила о беременности, Прусикин покатался на кресте, Нетребко попала в опалу на Украине

Прусикин покатался на кресте
Илья Прусикин эмигрировал в США в 2022 году. Но спокойно заняться новой жизнью не захотел, а цепляется за старое и старается побольнее «ударить» родину и соотечественников. Он в Рождество, 7 января, спровоцировал подписчиков, опубликовав видео, как катается на скейте в форме креста. Люди в ярости желают наказать осквернителя.
Лолита объявила о своем иностранном гражданстве
Певица Лолита после попадания в санкционный список Украины объявила, что имеет два гражданства — российское и израильское. Подданной Святой земли она стала после того, как уехала туда с отцом из Незалежной в 70-е годы. А вот паспорта Украины у нее никогда не было.
Жена Стаса Михайлова сообщила о беременности
В семье певца Стаса Михайлова в новом году случится пополнение. Его жена сообщила о беременности невестки Катерины. Срок уже достаточный для определения пола, будущие родители провели гендер-пати, и обнаружилось, что будет дочка. То есть пасынок Стаса Михайлова сделает его дедушкой.
Нетребко попала в опалу на Украине
Отвернувшейся от родины Анне Нетребко оказались не рады на Украине — даже ее оскорбления россиян не помогли. Певица угодила под санкции, ей запрещено иметь недвижимость в этой стране, а также она лишается всех наград Незалежной.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».