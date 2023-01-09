Произошло непоправимое: поэтесса сообщила о катастрофе с Пугачевой в Израиле

Назарова написала несколько песен для Примадонны, сейчас артистки друг с другом не общаются. Алла Борисовна сбежала в Израиль и на чужбине оказалась отщепенцем. Хоть она и клянется, что счастлива, на самом деле, она в отчаянии: еще ее бывший стилист Джордж Ровалс рассказывал, что о ней не вспоминают ни ее друзья, ни коллеги – с глаз долой, как говорится, из сердца вон. И даже Филипп Киркоров, мол, отвернулся.

Назарова оценивает произошедшее в жизни Пугачевой трагедией. Случилось непоправимое, и вряд ли это уже как-то можно исправить.

«Я считаю недавний поступок Аллы, связанный с отъездом из России, катастрофой...» - подчеркнула знаменитость.

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