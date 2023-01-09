Распоясалась: Валя Карнавал в расстегнутых штанах показала запретное

Певица Валя Канавал отдыхает с бойфрендом Сашей Стоуном в Таиланде. Артистка, по всей видимости, заскучала вдали от дома и решила устроить примерку обновок.

Свитшот на крючках и джинсы Ваял Карнавал примерила перед зеркалом, одновременно позируя себя на камеру. Застегиваться она не стала, как и оставила нараспашку штаны. Пышный бюст едва уместился в декольте, округлившийся оголенный животик так и притягивает взгляды – раскрепостившаяся Валя решила пойти с козырей первыми в новом году публикациями в микроблоге.

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