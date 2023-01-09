За спасение Никиты Михалкова взялись врачи, вытащившие с того света певицу МакSим

Как выяснил сайт KP.RU, Никита Сергеевич сейчас в реанимации клинической больницы №52, дышит сам. Озвучена версия с пневмонией, и в данном медучреждении как раз есть соответствующее оборудование – здесь спасают людей с осложненным течением воспаления легких.

И именно врачи этой больницы спасли певицу МакSим, вытащив едва ли не с того света. Так что Михалков в надежных руках.

«Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня. Марьяна Анатольевна, Елена Николаевна, Денис Петрович и Зинаида Юрьевна — спасибо вам большое! Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света», - рассказывала выздоровевшая певица, когда пришла в себя.

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