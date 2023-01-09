Пугачева позаботилась о побеге внука из России: Никита Пресняков получил в Лос-Анджелесе щедрый подарок от бабушки

Никита Пресняков, напомним, отбыл за границу пешком, перейдя эстонский рубеж пешком еще в сентябре. Причем, он побросал все: и молодую жену оставил одну, и свою группу, и спектакли со своим участием в театре. Затем он залег на дно, но долго безмолвствовать не смог, вышел на связь в соцсетях и сообщил, что теперь зарабатывает как клипмейкер. Накануне Нового года он воссоединился с женой на Багамах.

Бабушка Никиты покинула страну еще весной 2022 года, в числе первых эмигрировав в Израиль. Вместе с ней уехали муж и девятилетние наследники.

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