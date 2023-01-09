Пугачева позаботилась о побеге внука из России: Никита Пресняков получил в Лос-Анджелесе щедрый подарок от бабушки

Никита Пресняков и Алла Пугачева

Никита Пресняков и Алла Пугачева. Фото: соцсети 

Сама Примадонна сбежала, вслед за ней последовали родственники.

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сбежал из страны осенью от частичной мобилизации не на голую кочку. Бабушка успела подстелить соломки роднульке и позаботилась о жилье в США. Как сообщает сайт KP.RU, Примадонна подарила ему квартиру в Лос-Анджелесе. Отмечается, что уехал артист надолго, там планирует развиваться как музыкант.

Никита Пресняков, напомним, отбыл за границу пешком, перейдя эстонский рубеж пешком еще в сентябре. Причем, он побросал все: и молодую жену оставил одну, и свою группу, и спектакли со своим участием в театре. Затем он залег на дно, но долго безмолвствовать не смог, вышел на связь в соцсетях и сообщил, что теперь зарабатывает как клипмейкер. Накануне Нового года он воссоединился с женой на Багамах.

Бабушка Никиты покинула страну еще весной 2022 года, в числе первых эмигрировав в Израиль. Вместе с ней уехали муж и девятилетние наследники.

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