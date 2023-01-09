Волочкова топлес возлегла на кушетке: ножки вытянула, тряпицу прижала к интимным местам

Не пляжем единым наполнены мальдивские каникулы балерины. Анастасия посетила СПА и показала кадры из массажного кабинета. Расположившись на кушетке топлес, Волочкова вытянула бесконечные ножки, прижала леопардовую тряпицу к интимным местам и эффектно посмотрела в кадр. Поклонники усыпали ее комплиментами, а хейтеры, по традиции, - осуждающими замечаниями.

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