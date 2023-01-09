Орбакайте пролетела: певица осталась без квартиры в Юрмале, обещанной Моисеевым

Однако, вскрылось, что Орбакайте квартира Моисеева после его смерти так и не досталась. Промоутер Сергей Лавров, знакомый с историей с наследством певца, рассказал сайту KP.RU, что дочка Пугачевой осталась ни с чем.

«Мне рассказали друзья Моисеева, после его смерти Кристину ждал «сюрприз». Квартира Бориса в Юрмале оказалась записана на его директора Сергея Гороха», - цитирует сайт слова Лаврова.

Все имущество Моисеева по завещанию отошло его директору Сергею Гороху. А это не только юрмальская квартира, но и болгарские апартаменты на курорте по соседству с Филиппом Киркоровым. Имя родного брата Моисеева, Маркса Толкача, в истории с наследством вообще не фигурирует.

Напомним, Борис Моисеев скончался на 69-году жизни в сентябре 2022 года. У него случился третий инсульт. Близкая подруга артиста Алла Пугачева, как и названная дочка Кристина Орбакайте, на похороны не пришли.

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