Нет сил ни на что: Пынзарь пожаловалась на испорченные из-за болезни праздники

Блогер и участница знаменитой телестройки Дарья Пынзарь внезапно заболела во время новогодних праздников. Красотка слегла с бронхитом.

Так она объяснила своим поклонникам, почему перестала публиковать контент в микроблоге. Теледива пожаловалась на то, что сильно заболела. По словам Пынзарь, из-за плохого самочувствия у нее нет сил публиковать фото и видео. Блогеру пришлось провести день рождения и Рождество в плохом состоянии. Сегодня Дарья решилась рассказать о том, как себя чувствует и почему долго не выздоравливает.