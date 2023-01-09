Нет сил ни на что: Пынзарь пожаловалась на испорченные из-за болезни праздники

Блогер и участница знаменитой телестройки Дарья Пынзарь внезапно заболела во время новогодних праздников. Красотка слегла с бронхитом.
Так она объяснила своим поклонникам, почему перестала публиковать контент в микроблоге. Теледива пожаловалась на то, что сильно заболела. По словам Пынзарь, из-за плохого самочувствия у нее нет сил публиковать фото и видео. Блогеру пришлось провести день рождения и Рождество в плохом состоянии. Сегодня Дарья решилась рассказать о том, как себя чувствует и почему долго не выздоравливает.
«Да, ребят, я еще болею, и все из-за того, что в частной клинике мне поставили неправильный диагноз и выписали антибиотики не от того, от чего нужно было, состояние ухудшалось, соответственно. Вчера меня Сергей отвез в государственную клинику, и мне назначили правильное лечение. Лечить надо горло. Сегодня мне гораздо лучше, но все равно сложно говорить», — разоткровенничалась знаменитость.
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Также Дарья поблагодарила своих подписчиков за переживания и слова поддержки. И обещала обеспокоенным поклонникам продолжать выходить на связь.