Нежно гладил по щеке: Чехова заинтриговала подписчиков видео с новым ухажером

Телеведущая Анфиса Чехова сейчас находится в отпуске. Сначала дива отдыхала в США, а после этого переместилась в Мексику. Звезда решила взять небольшой цифровой детокс, чтобы отдохнуть от интернета. При этом Анфиса так и не смогла сохранять тайну, что она теперь не одна.

Чехова все-таки дорвалась до соцсетей и прозрачно намекнула на то, что устроила личную жизнь. Она выставила видео, на котором мельком показала мужчину. Он нежно гладил ее по щеке, а потом взял за руку во время прогулки по побережью.

В ответ на вопросы от любопытных подписчиков дива дала понять, что не собирается специально афишировать вторую половинку и рассказывать о пикантных подробностях своего романа.

«Все, что нужно знать о моем отдыхе в Мексике. Счастье любит тишину? Нет. Счастье любит, когда его принимают так близко к сердцу, что нет времени и желания отвлекаться на демонстрацию его своим подписчикам», - загадочно отметила артистка.

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