Дал подзатыльник: Киркоров с юмором отреагировал на санкционный список Зеленского

Исполнитель Филипп Киркоров опубликовал кадры с экс-коллегой. На них знаменитость одарил подзатыльником Владимира Зеленского.

Киркоров так ответил на свое включение в санкционный список, направленный против российских артистов.

«История уже проходила подобных «лидеров», и в 45 году отошедших в мир иной, но встретивших своих последователей через 80 лет. Культуру, песни, произведения литературы, как тогда, и тем более сейчас, невозможно отменить. Пора бы это понять и принять», – заявил Киркоров в своем микроблоге.