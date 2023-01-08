Питается продуктами с фермы: Тодоренко решила сесть на диету

Артистка и телеведущая Регина Тодоренко решила основательно заняться фигурой. Ее похудению способствовали долгие и изнурительные тренировки для шоу «Ледниковый период». Но после новогодних праздников Тодоренко вновь набрала вес.

Летом прошлого года дива родила второго ребенка. У нее и Влада Топалова два сына: Мирослав и Михаил. Регина отказалась от долгого отдыха после родов.

Уже спустя три месяца после родов дива показала результаты похудения. По словам телеведущей, ей практически удалось вернуться в прежнюю форму, опубликовав фото изменившейся фигуры. Позже она вышла на связь в соцсетях без макияжа и в укороченном топике и призналась, что достаточно быстро пришла в форму после вторых родов. Тодоренко отметила, что занималась по четыре часа пять раз в неделю. Тогда дива призналась, что ей удалось похудеть на несколько килограммов.

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