Будете уплетать за обе щеки: названы ингредиенты, которые сделают борщ вкуснее

Названы три секретных ингредиента, которые можно добавить в борщ, и он получится более вкусным и насыщенным. Кардинально изменить блюдо помогут маринованные помидоры с черносливом, сливочное масло и особая заправка.

Как считают опытные хозяйки, борщ должен быть наваристым. Если он готовится на диетическом курином бульоне, то в него нужно добавить от 20 до 50 граммов сливочного масла.

Яркий вкус может быть у борща, куда попадут маринованные помидоры с черносливом. Для этого понадобится удалить слой кожи с томатов, а сухофрукт необходимо порубить на мелкие кусочки. Затем помидор нужно зажарить в конце готовки. Чернослив желательно добавить после всех овощей.

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