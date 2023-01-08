Две звезды на пышном бюсте: Волочкова удивила подписчиков своим гламурным купальником

Скандальная дива Анастасия Волочкова опубликовала в Сети новое провокационное пляжное видео. На кадрах балерина поплескалась у берега океана на Мальдивах в розовом купальнике, на котором вышиты две черные звезды.

Дива похвасталась своим отдыхом и в какой-то момент приблизила камеру к своему пышному бюсту. Однако подписчики Анастасии оказались не в восторге от увиденного и раскритиковали приму.

«Хотела показать красоту острова, а в итоге только грудь в камеру тычет. В своем стиле»; «Налепила звезды на соски, какую безвкусицу еще от нее ждать? Скоро 50 лет, а все пытается молодиться подростковыми купальниками», - жестко высказались поклонники.

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