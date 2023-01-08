Про штаны позабыла: Юлия Гаврилина вывалила наружу изящный поплавок

Юлия Гаврилина

Юлия Гаврилина. Фото: соцсети 

Блогер в путешествии не стала прятать спелый «орех» под шортами.

Исполнительница Юлия Гаврилина опубликовала снимок из отпуска. Блондинка позировала на яхте в футболке, но без юбки или брюк.

Гаврилина показала стройные ножки, при этом засветила упругие ягодицы. 

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Юлия позировала на фоне голубой воды, сложив губки в трубочку. Ветер развевал кудрявые локоны Гаврилиной. Артистка повернулась своей лучшей стороной на камеру и восхитила поклонников.

Юлия Гаврилина в бикини. Фото: соцсети 

Напомним, ранее подруга Юлии Гаврилиной похвасталась прелестями фигуры. Валя Карнавал засветила свою тяжелую артиллерию в кардигане со смелым вырезом.

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