Про штаны позабыла: Юлия Гаврилина вывалила наружу изящный поплавок

Исполнительница Юлия Гаврилина опубликовала снимок из отпуска. Блондинка позировала на яхте в футболке, но без юбки или брюк.
Гаврилина показала стройные ножки, при этом засветила упругие ягодицы.
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Юлия позировала на фоне голубой воды, сложив губки в трубочку. Ветер развевал кудрявые локоны Гаврилиной. Артистка повернулась своей лучшей стороной на камеру и восхитила поклонников.
Юлия Гаврилина в бикини. Фото: соцсети
Напомним, ранее подруга Юлии Гаврилиной похвасталась прелестями фигуры. Валя Карнавал засветила свою тяжелую артиллерию в кардигане со смелым вырезом.