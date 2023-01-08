Долина набросилась на хейтеров: «Где вы старуху увидели, а?»

Лариса Долина устала отбиваться от хейтеров, обвиняющих ее во всех грехах. Артистка написала гневных пост в соцсетях, обратившись к недоброжелателям.

«Угомонитесь, наконец! Где вы старуху увидели, а? Я выгляжу и чувствую себя максимум на 35-40. Поэтому многие молодые артисты хотят спеть со мной. И голос мой звучит так же, как и 30 лет назад», - заявила она.

Долина также подчеркнула, что хейтеры не дождутся, чтобы она ушла со сцены.

«Кто вы такие, чтобы меня на пенсию отправлять? Как же мне жаль вас, снобы» - добавила певица.

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