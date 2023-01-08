Карл III нанес сокрушительный удар по принцу Гарри за слив семейных разборок

В Букингемском дворце официально не прокомментировали откровения принца Гарри о наркотиках и семейных разборках. Однако в воскресенье стало известно, что роль королевича вычеркнули из сценария коронации Карла III.

«Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Только Уильям будет исполнять эту роль», — сообщил королевский редактор.

Церемония отца Гарри, короля Великобритании, состоится 6 мая 2023 года.

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