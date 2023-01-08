«Можно вообще остаться без страны»: Тина Канделаки предупредила Илью Прусикина из Little Big после его выходки на Рождество

Стало известно, как телеведущая Тина Канделаки отреагировала на недавний поступок исполнителя Ильи Прусикина.

Напомним, в Рождество основатель панк-поп-рэйв группы «Little Big» опубликовал в своих социальных сетях фотографию, на которой был изображен сам артист на скейте в виде креста. При этом Прусикин был одет в наряд, стилизованный под одежду католического священника.

«Когда очень хотел хайпануть, как Мадонна, а вышло как всегда. Напомню, что за это выступление на фоне креста в туре 2006 Мадонну осудили представители всех конфессий», – отметила Тина.

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