«Можно вообще остаться без страны»: Тина Канделаки предупредила Илью Прусикина из Little Big после его выходки на Рождество

Стало известно, как телеведущая Тина Канделаки отреагировала на недавний поступок исполнителя Ильи Прусикина.
Напомним, в Рождество основатель панк-поп-рэйв группы «Little Big» опубликовал в своих социальных сетях фотографию, на которой был изображен сам артист на скейте в виде креста. При этом Прусикин был одет в наряд, стилизованный под одежду католического священника.
«Когда очень хотел хайпануть, как Мадонна, а вышло как всегда. Напомню, что за это выступление на фоне креста в туре 2006 Мадонну осудили представители всех конфессий», – отметила Тина.
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«А Илье Прусикину стоит внимательнее относится к традициям и взглядам той страны, в которую он приехал. В Америке к оскорблению чувств верующих относятся куда жестче, чем в диктаторской России. Так что можно вообще остаться без страны и места проживания», – добавила Тина Канделаки в своем микроблоге.
Напомним, ранее другой артист честно рассказал о свих гражданствах. Лолита сообщила о том, что никогда не получала украинский паспорт.