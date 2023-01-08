«Никогда ею не была»: Лолита раскрыла все свои гражданства

Исполнительница Лолита призналась, что имеет не только российское гражданство.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничения против 119 российских знаменитостей. В этот список попала и певица Лолита. При этом Лолите приписали гражданство Украины.
Певица отметила, что у нее есть паспорт гражданина Израиля. А вот приписанное ей украинское гражданство Лолита отрицала.
«Выяснилось, что я гражданка России. Подтверждаю. Почему-то гражданка Украины. Не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР. Гражданка Израиля. Подтверждаю, потому что именно Украина моего папу в 1974 году выдворила в Израиль. В 78-м он умер, и мне дали второе гражданство по месту захоронения моего папы», – заявила Лолита в личном микроблоге.
Напомним, ранее Лолита призналась, что ей пришлось сдавать бутылки из-за нехватки денег.