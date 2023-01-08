«Никогда ею не была»: Лолита раскрыла все свои гражданства

Исполнительница Лолита призналась, что имеет не только российское гражданство.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничения против 119 российских знаменитостей. В этот список попала и певица Лолита. При этом Лолите приписали гражданство Украины.

Певица отметила, что у нее есть паспорт гражданина Израиля. А вот приписанное ей украинское гражданство Лолита отрицала.