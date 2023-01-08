Избитый Максим Дрозд изменился до неузнаваемости: с кем подрался известный актер

Максим Дрозд

Максим Дрозд. Фото: Global Look Press

Врачи спасают лицо звезды «Ликвидации».

В новогодние выходные 54-летний актер Максим Дрозд опубликовал в социальной сети жуткую фотографию. На мужчине буквально нет лица: он покрыт синяками и ссадинами, глаза опухли, но настроение довольное.

И это не грим для очередного боевика. Артист признался поклонникам, что подрался.

Максим Дрозд после спарринга. Фото: соцсети

«Не самая удачная тренировка, - подписал снимок Дрозд. – Решили с сыном сходить в зал поспаринговаться. Молодежь растет и крепчает, а наше дело – не пропускать».

Как пишет «Комсомольская правда», товарищеский поединок между отцом и сыном закончился тем, что старший Дрозд уехал в больницу. У актера распухли не только лицо, но и нога. Кинозвезде потребовалась помощь врачей.

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Напомним, у Максима вырос наследник – 24-летний Егор Дрозд. Год назад молодой человек попал в больницу после избиения в баре. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, также были сломаны некоторые кости черепа. В момент госпитализации сын актера находился на грани жизни и смерти. Знаменитый отец призывал поклонников молиться за своего отпрыска.

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