Избитый Максим Дрозд изменился до неузнаваемости: с кем подрался известный актер

В новогодние выходные 54-летний актер Максим Дрозд опубликовал в социальной сети жуткую фотографию. На мужчине буквально нет лица: он покрыт синяками и ссадинами, глаза опухли, но настроение довольное.

И это не грим для очередного боевика. Артист признался поклонникам, что подрался.