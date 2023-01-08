Куда пропала Ани Лорак после отказа от русского языка

Ани Лорак почти весь 2022 год не выходила на связь со своими поклонниками. Певица «определилась» только к концу года, когда начался декабрьский «чес». Так артисты называют многочисленные корпоративы, на которых они зарабатывают кучу денег. Оказалось, что она на стороне России.

Однако на Новый год Лорак неожиданно для многих обратилась к фанатам на украинском языке. Артистка сообщила на мове, что переживает за брата, который вынужден прятаться на Украине в бомбоубежище.

Что после этого началось… Поклонники не оценили порывы души певицы. Ее раскритиковали за то, что она хочет усидеть на двух стульях.

Лорак снова пропала с радаров после этого. Сейчас она находится в Москве, но в ближайшее время собирается улететь за границу, в отпуск.

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