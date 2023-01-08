Карманы лопаются от денег! Глоба узрела, кто заберет любовь и богатство в январе - ждет райская жизнь

Тамара Глоба в свежем гороскопе дала понять, что этот счастливчик может рассчитывать на благосклонность переменчивой фортуны. Так, январь станет наградным для одного знака зодиака.

Для придирчивых и прозорливых Дев 2023 год начнется удачно. Их ждет личный успех, популярность, внимание окружающих. Январь для рожденных под этим созвездием - время подъема и творческого, и личного. Месяц особенно важен в интеллектуальном плане.

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