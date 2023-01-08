Карманы лопаются от денег! Глоба узрела, кто заберет любовь и богатство в январе - ждет райская жизнь

Тамара Глоба в свежем гороскопе дала понять, что этот счастливчик может рассчитывать на благосклонность переменчивой фортуны. Так, январь станет наградным для одного знака зодиака.
Для придирчивых и прозорливых Дев 2023 год начнется удачно. Их ждет личный успех, популярность, внимание окружающих. Январь для рожденных под этим созвездием - время подъема и творческого, и личного. Месяц особенно важен в интеллектуальном плане.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Январь для Дев - это идеальный период для знакомств, любви, отдыха, интересных встреч и путешествий. На службе все идет как по маслу, среди коллег почет и уважение. В материальном плане все стабильно. Финансы так и текут рекой в их карманы. Главное - не ссориться с семьей. Именно близкие станут подспорьем и опорой этого знака зодиака.
По материалам YouTube-канал Тамары Глоба