«Взрывной во всех смыслах»: Глоба дала предельно ясную характеристику 2023 году - что будет беспокоить

Тамара Глоба считает, что 2023 год идеально совпадает с характеристиками своего символа - Водяного Кролика. Его будет штормить, бросать из сторону в сторону. Астролог подметила, что в природе Кролик может быть и труслив, но при этом у него всегда есть люфт для отхода. Так работает его инстинкт самосохранения. Бросаться из огня да в полымя этот умный зверек не будет.

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