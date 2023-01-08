2023-й - бурная раскачка, а затем урегулирование! Тамара Глоба назвала решающий год для России

Тамара Глоба дала понять, что середина 20-х станет наиболее важной для России. И перестройка придется на 2026 год. Именно тогда будут урегулированы те события, которые сегодня только-только стали выстраиваться. Весь этот сложнейший процесс займет как минимум три года, начиная с 2023-го.
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Это коснется и ограничения в поездках, и закрытия границ. Появится определенный контроль и фильтр всему. Одно будет открываться, затем другое. На этом фоне возможны уходы и возвраты заболеваний и вирусов. Все это растянется еще как минимум на три года.
«И также это выстраивание событий, то есть сортировка в государствах новых отношений. Постоянно будут формироваться новые союзы, которые будут разваливаться. Вся эта пересортировка, которая касается этого периода, она для того, чтобы, худо-бедно, сохранить какой-то мир, хоть какой-то», - добавила астролог.
Процесс урегулирования будет заметен в 2026-м. Этот год станет важнейшим для России, и можно сказать, во многом определяющим. Дальше события будут развиваться по итогам.
По материалам студийное интервью КП