Шальная! Загитова выставила на обозрение упругое бедро, растянув нескромную прореху на платье в облипку

Алина Загитова проводит зимние каникулы в Дубае. Подопечная Этери Тутберидзе напомнила фанатам о себе, показав, какой пикантной красоткой она стала в двадцать лет. Фигуристка может похвастаться совершенной фигурой: стройной талией, подтянутыми бедрами, идеальной осанкой на зависть балеринам.

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