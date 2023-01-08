Шальная! Загитова выставила на обозрение упругое бедро, растянув нескромную прореху на платье в облипку

Шальная! Загитова выставила на обозрение упругое бедро, растянув нескромную прореху на платье в облипку

Алина Загитова. Фото: Global Look Press

Олимпийская чемпионка может похвастаться идеальной фигурой.

Алина Загитова проводит зимние каникулы в Дубае. Подопечная Этери Тутберидзе напомнила фанатам о себе, показав, какой пикантной красоткой она стала в двадцать лет. Фигуристка может похвастаться совершенной фигурой: стройной талией, подтянутыми бедрами, идеальной осанкой на зависть балеринам.

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Алина Загитова щегольнула в дубайском отеле. Фото: личный архив

Спортсменка примерила платье-резинку в облипку, растянув нескромную прореху на юбке так, что поклонники смогли разглядеть стройные ножки олимпийской чемпионки.

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