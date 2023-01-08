Травмированный Джереми Реннер отметил день рождения в больнице в компании врачей и медсестер

7 января звезде Marvel Джереми Реннеру исполнилось 52 года. К сожалению, актеру пришлось отмечать день рождения в больничной палате – после того, как под Новый год он попал под снегоуборочный грейдер и был доставлен в реанимацию в критическом состоянии.

Артист принял поздравления поклонников, опубликовал в социальной сети фото с персоналом госпиталя, в котором ему спасли жизнь, и поблагодарил медиков за возможность встретить 52-й день рождения.