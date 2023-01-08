Травмированный Джереми Реннер отметил день рождения в больнице в компании врачей и медсестер

7 января звезде Marvel Джереми Реннеру исполнилось 52 года. К сожалению, актеру пришлось отмечать день рождения в больничной палате – после того, как под Новый год он попал под снегоуборочный грейдер и был доставлен в реанимацию в критическом состоянии.
Артист принял поздравления поклонников, опубликовал в социальной сети фото с персоналом госпиталя, в котором ему спасли жизнь, и поблагодарил медиков за возможность встретить 52-й день рождения.
Джереми Реннер и медицинская команда, спасшая его жизнь. Фото: соцсети
«Спасибо прославленной команде врачей интенсивной терапии за начало этого путешествия», — подписал снимок Реннер.
Напомним, инцидент с актером произошел 1 января 2023 года во время снегопада в Неваде. когда Джереми вышел помочь застрявшему автомобилисту. На звезду боевиков наехала снегоуборочная машина весом 6,5 тонны. Он получил травму груди и другие серьезные увечья.
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Актер известен по фильмам «Город воров», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», «Эволюция Борна», «Охотники на ведьм», а также ролью лучника Соколиного глаза в киновселенной Marvel.