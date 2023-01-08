Последние новости о состоянии Никиты Михалкова

Известный режиссер Никита Михалков находится сейчас в реанимации в одной из московских больниц. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев пояснил, что у артиста бактериальное поражение, которое вызывается пневмококком. Все это приводит к воспалениям легких, менингитам и к гайморитам.

«Представьте себе: легочная ткань плавится от пневмококка, как лед - от воздействия огня. Количество ядов в теле больного зашкаливает, и главное здесь - дезинтоксикационная терапия. Надеюсь, ему делают гемодиализ», - поведал врач-пульмонолог Сергей Пурясев kp.ru.

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