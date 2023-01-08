Решение придет в середине 20-х! Василиса Володина назвала два мощных поворотных года для России

Василиса Володина не спешит давать оптимистичные прогнозы на год Водяного Кролика. При этом астролог советует не сгущать краски там, где ситуация может стабилизироваться. Любой новый цикл, как считает Володина, требует метаморфоз, которые не всегда воспринимаются легко. Скорее наоборот, чем стремительнее меняется мир, тем жестче внешние факторы.
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«И с каждым шагом должно было становиться все сложнее, пока не начнутся новые циклы, важные для нашей страны. Вот и дошло до степени «хуже и сложнее», - добавила астролог.
Мощными и поворотными для России станут года середины 20-х. Именно тогда будет предприняты важные шаги.
«Новый цикл развития для России начнется в 2025–2026 годах. Происходящие сейчас события будут предшествовать возрождению (страны, - Прим. ред.). Большие циклы всегда начинаются на фоне политических катаклизмов, и мы - то поколение, которому придется через это пройти», - заверила Володина.
По материалам Parents