Решение придет в середине 20-х! Василиса Володина назвала два мощных поворотных года для России

Василиса Володина не спешит давать оптимистичные прогнозы на год Водяного Кролика. При этом астролог советует не сгущать краски там, где ситуация может стабилизироваться. Любой новый цикл, как считает Володина, требует метаморфоз, которые не всегда воспринимаются легко. Скорее наоборот, чем стремительнее меняется мир, тем жестче внешние факторы.

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