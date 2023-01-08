Словно жена миллионера: Юдашкина в шифоновом комбинезоне под зебру прильнула к сильному плечу Максакова

Галина Юдашкина поздравила мужа Петра Максакова с днем рождения, показав в личном микроблоге свежее фото с именинником. Дочка именитого кутюрье Валентина Юдашкина прижалась к сильному крепкому плечу своего мужа, дав понять, что любимый стал для нее надежным тылом и опорой.
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У пары подрастает трое детей: сыновья Анатолий и Аркадий, а также дочка Агата Ариелла. Малыши пока гостят у бабушки и дедушки. Марина Юдашкина вдоволь понянчилась с внуками. Малютку Агату жена модельера не спускает с рук. Агата Ариелла уже сама держит головку, малышка растет не по дням, а по часам.
Галина Юдашкина с мужем Петром Максаковым в Дубае. Фото: личный архив
В кадре Галина Юдашкина предстала в стильном шифоновом комбинезоне под зебру. Поклонники оценили образ дочери модельера, заметив, что муж балует свою вторую половинку дорогими люксовыми нарядами. Рядом с Петром Максаковым наследница именитой четы Юдашкиных выглядит словно жена миллионера.