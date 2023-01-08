Джиган и Самойлова купили четвертую квартиру в Дубае по «нереально дешевой цене»

Самая уставшая семья России - Джиган и Оксана Самойлова - купили четвертую квартиру в Объединенных Арабских Эмиратах. Недвижимость обошлась звездам по весьма привлекательной цене - всего 13 миллионов рублей.

Дом находится на территории Jumeirah Village Circle, где преобладают виллы и таунхаусы. Там хорошая инфраструктура - много торгово-развлекательных объектов, кафе и ресторанов, парков, спортплощадок и медицинских центров.

Самойлова уточнила, что квартиру они планируют сдавать, как и три другие, купленные в Дубае.

«Это нереально дешевая цена, — рассказала Самойлова в соцсетях.

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