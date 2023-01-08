«Внучка уже головку держит!»: Юдашкина подняла малютку Агату на руки, а внучата прижались к дедушке Вале

Марина Юдашкина души не чает в своих внуках. Ее дочка Галина в браке с Петром Максаковым воспитывает троих детей: у них сыновья - Аркадий и Анатолий, а также малютка дочка Агата Ариелла.

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Поклонники умилились свежему снимку, который звездная бабушка показала в своем микроблоге. Жена именитого кутюрье укачивала на руках внучку Агату, а рядом с бабушкой позировали ее подросшие внуки. С такими братьями дочка Галины Юдашкиной всегда будет под защитой. И в песочнице ее никто не обидит.