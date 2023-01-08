«Внучка уже головку держит!»: Юдашкина подняла малютку Агату на руки, а внучата прижались к дедушке Вале

Марина Юдашкина души не чает в своих внуках. Ее дочка Галина в браке с Петром Максаковым воспитывает троих детей: у них сыновья - Аркадий и Анатолий, а также малютка дочка Агата Ариелла.
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Поклонники умилились свежему снимку, который звездная бабушка показала в своем микроблоге. Жена именитого кутюрье укачивала на руках внучку Агату, а рядом с бабушкой позировали ее подросшие внуки. С такими братьями дочка Галины Юдашкиной всегда будет под защитой. И в песочнице ее никто не обидит.
«Вот самое ценное, что есть у бабушки! Берегите своих внучат», «А для кого еще жить? Дети выросли, а внуков-то всегда больше любят», «Внучка уже головку держит», «Лапочки такие», «Мальчишки прям как защитники встали», «В обиду, поди, сестренку не дадут», «Класс! Побольше бы таких моментов», - пишут фолловеры.
Валентин и Марина Юдашкина с внуками. Фото: личный архив
В кадре также позировал и муж Марины Юдашкиной. Валентин Абрамович приобнял своих внучат за плечи, а те прильнули к своему дедушке.