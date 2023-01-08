Пропавшая Татьяна Кравченко: «Я не буду скрывать, что люблю пиво, да и к алкоголю нормально отношусь!»

Чуть ли не сорвавшая спектакль в Ленинградской области Татьяна Кравченко несколько лет назад говорила, как она относится к алкоголю. Актриса признавалась, не прочь иногда пригубить.

«Я не буду скрывать, что люблю пиво, да и вообще к алкоголю нормально отношусь. Но это никогда не мешало моей работе! Я никогда в жизни не срывала спектаклей!» - заверяла тогда актриса.

Почему на самом деле артистка не пришла на показ картины «Гвоздь сезона, или все билеты проданы» - пока неизвестно. Но некоторые поклонники предполагают, что Кравченко сейчас находится в глубокой депрессии из-за смерти ее друга - экс-председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова.

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