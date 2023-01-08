Шукшина про Урганта: «Оказался символом «пятой колонны»

Шукшина считает, что Урганту не место на Первом канале. Она объяснила свое отношение к нему в интервью сайту VOICE.

«Не приемлю таких артистов, которые выложили черный квадрат, а потом испугались. Они молча сидят, потому что боятся потерять работу. Ургант оказался символом «пятой колонны». Считаю, нельзя возвращать его в эфир Первого канала. Не могут быть его лицами артисты, которые вообще не поняли, что происходит, но выступили против», - подчеркнула Шукшина.