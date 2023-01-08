Карманы опустеют в январе! Глоба назвала беспечный знак зодиака, который потеряет деньги

Тамара Глоба дала дельный совет одному знаку зодиака, узрев главную опасность для Раков в январе. Им, как считает астролог, следует уделить внимание семье и близким. Успех этот знак зодиака ждет вдали от дома, поездки в течении всего месяца будут удачными. А третья декада января и вовсе откроет важный период, который будет связан с путешествиями, поездками и любовью. Глоба советует Ракам присмотреться к друзьям.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».