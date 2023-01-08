Дочь Валерия Гаркалина впервые об алкоголизме отца: «Мы не понимали, чем и как ему помочь»

Дочь известного актера Валерия Гаркалина заявила, что у ее отца при жизни имелись большие проблемы с алкоголем. По словам Ники, все началось уже в зрелом возрасте. Раньше он якобы был совсем другим человеком.

«Папа был из тех, кто не скрывал своей зависимости на определенном этапе жизни. Я слышала какие-то разговоры о том, что ему помог хороший врач, он не выпивал 20 лет», - рассказала она в интервью «Каравану историй».

Сорвался Гаркалин, по ее словам, когда ушла из жизни любимая жена. Тогда он начал пить с большей силой.

«Это была тяжелая борьба, мы не понимали, чем и как ему помочь. Папа считал, что справиться он может только сам», - добавила Ника.

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