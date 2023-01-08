«Народ ей этого не простит»: почему Пугачева никогда не вернется в Россию, объяснила Шукшина

Дочь Василиса Шукшина очень обидело оскорбительное высказывание Примадонны, которое та бросила после своей эмиграции в Израиль. Актриса убеждена: путь певице назад закрыт, и она это понимает.

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«Пугачева назвала российских зрителей «холопами, которые превратились в рабов». А ведь это все благодарная публика, которая ее боготворила. Я думаю, что Пугачева прекрасно понимает: народ ей этого не простит. Поэтому она и не собирается возвращаться в Россию», - высказалась Шукшина.

* Включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента