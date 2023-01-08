«Народ ей этого не простит»: почему Пугачева никогда не вернется в Россию, объяснила Шукшина

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Актриса не подаст руки Примадонне и другим звездным беглецам.

Актриса и телеведущая Мария Шукшина в интервью сайту VOICE порассуждала о сбежавших из страны звездах. Она подчеркнула, что никогда не подаст руки Алле Пугачевой, ее мужу Максиму Галкину*, Андрею Макаревичу*, отвернувшимся от родины.

Дочь Василиса Шукшина очень обидело оскорбительное высказывание Примадонны, которое та бросила после своей эмиграции в Израиль. Актриса убеждена: путь певице назад закрыт, и она это понимает.

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«Пугачева назвала российских зрителей «холопами, которые превратились в рабов». А ведь это все благодарная публика, которая ее боготворила. Я думаю, что Пугачева прекрасно понимает: народ ей этого не простит. Поэтому она и не собирается возвращаться в Россию», - высказалась Шукшина.

* Включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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