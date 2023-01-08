«Он дикий»: что говорила «возрастная любовница» принца Гарри после первого интима с ним

Совсем скоро на книжных прилавках появится автобиография принца Гарри, но она уже наделала шуму до официального релиза. Поскольку в СМИ опубликованы отрывки из книги, которые стали настоящей головной болью для членов королевской семьи. То ли еще будет, потирают руки поклонники герцога Сассекского.

Тем временем, вскрылись подробности первого интимного опыта Гарри. Оказалось, что девственности он лишился в объятиях модели Сюзанны Харли. Журналисты быстро установили, кем именно была таинственная женщина постарше, которую описывает на страницах мемуаров принц.

Сейчас Харли не комментирует свою интрижку с Гарри. Но зато 20 лет назад охотно рассказывала всем, как это было. Все произошло на рождественской вечеринке, ему было 17, ей - 23.