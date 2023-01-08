Язычок высунула, плотью в бикини без пуш-ап трясет: Валя Карнавал показала свои приключения в Таиланде

Звезда Интернета и телеведущая Валя Карнавал с женихом отправилась на каникулы в Таиланд. Девушка устроила себе цифровой детокс и редко выходит в соцсети. Поэтому нового видео с Валей поклонникам пришлось подождать. Но оно того стоило.

Красотка с пышными формами, Карнавал показала, как едет на мотобайке с бойфрендом. Девушка прямо в купальнике, натянут топ поверх, подпрыгивала на кочках и снимала себя на камеру. Получилось довольно эффектно: высунув язычок, девушка засветила свою подпрыгивающую плоть в лифе без пуш-ап.

Кстати, с 9 января в Таиланд запрещен въезд иностранных туристов без вакцин. Прививок у всех прибывших старше 18 лет должно быть две, дополнительно могут протестировать в аэропорту королевства.