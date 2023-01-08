«Чудовище»: Собчак заговорила о смерти Михалкова, и Шахназаров на нее набросился

Кинорежиссер Никита Михалков на праздниках был госпитализирован с пневмонией. Состояние кинодеятеля ухудшилось, его перевели в реанимацию. После чего Ксения Собчак заговорила о его смерти, сравнив даже с уходом Иосифа Сталина. Мол, потеря для культуры будет невосполнимая, как же без Никиты Сергеевича будет сфера существовать.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Разошедшуюся в своих измышлениях Собчак осадил Михаил Шахназаров. Он набросился на светскую львицу в Telegram, поразившись ее стремлению «мерзко хайпануть».
«Одно слово. К. Собчак — это чудовище. Просто чудовище и бесовка», - написал обозреватель.