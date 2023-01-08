«Чудовище»: Собчак заговорила о смерти Михалкова, и Шахназаров на нее набросился

Кинорежиссер Никита Михалков на праздниках был госпитализирован с пневмонией. Состояние кинодеятеля ухудшилось, его перевели в реанимацию. После чего Ксения Собчак заговорила о его смерти, сравнив даже с уходом Иосифа Сталина. Мол, потеря для культуры будет невосполнимая, как же без Никиты Сергеевича будет сфера существовать.

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Разошедшуюся в своих измышлениях Собчак осадил Михаил Шахназаров. Он набросился на светскую львицу в Telegram, поразившись ее стремлению «мерзко хайпануть».